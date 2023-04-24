Самые слабые места обороны РФ в Украине — подробный отчет ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал специальный отчет, в котором описывается текущее состояние российских войск в Украине, их наступательные и оборонительные возможности вдоль фронта, а также основные факторы, которые могут осложнить оборону россиян в случае украинского контрнаступления.

В ISW заявляют, что Украина может пойти в наступление с полным использованием девяти бригад, которые готовятся к этой операции. Это наступление будет сложным и более масштабным, чем любые прошлогодние.

Украина интегрирует в свои подразделения достаточное количество танков и бронетранспортеров; украинские механизированные подразделения будут иметь достаточно боеприпасов всех типов, в том числе дальнобойную артиллерию.

Также предполагается, что украинские войска будут иметь возможности разминирования и возведения мостов для относительно быстрого продвижения через подготовленные оборонительные позиции.

В ISW не видят оснований ставить под сомнение ни одно из этих предположений, учитывая то, как Украина готовилась к этому контрнаступлению.

Где воюют российские оккупанты?

Российские войска в Украине достаточно децентрализованы, то есть воюют отдельно друг от друга. По оценкам ISW, оккупационная армия сосредоточена на семи направлениях: Купянск; Луганская область; Бахмут; Авдеевка — Донецк; западная часть Донецкой области/восточная часть Запорожской области; западная часть Запорожской области; Херсонская область.

РФ проводит активные наступательные операции как минимум на пяти из этих направлений: Купянск, Луганск, Бахмут, Авдеевка — Донецк, западный Донецк/восточная часть Запорожья, и преимущественно проводят оборонительные операции в западной части Запорожской области и в Херсонской области.

Район Купянска

Россия перебросила в район Купянска части ранее расформированных соединений Западного военного округа (ЗВО).

Аналитики ISW зафиксировали упоминания о неизвестных подразделениях неопределенного эшелона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии (1 АК) на Купянском направлении. 1 АК понесла значительные потери в живой силе и технике во время российского вторжения в Черниговской области в 2022 году, а затем еще раз во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года.

4-я танковая дивизия 1-го АК, в частности ее 12-й и 13-й танковые полки, потеряли почти 100 танков за несколько дней в сентябре 2022 года. Поэтому подразделения 1 АК вблизи Купянска испытывают нехватку танков и других систем.

Линия Сватово — Кременная

В феврале подразделения ВДВ (воздушно-десантных войск РФ) были привлечены к наступлению вдоль линии Сватово — Кременная в Луганской области. Но это наступление принесло лишь несколько локальных тактических побед. Большинство из подразделений, вероятно, истощены и существенно деградированы.

Также вблизи Сватово есть 6-й танковый полк 90-й танковой дивизии, который воюет без ротации с октября 2022 года. В ISW считают, что у минобороны РФ отсутствуют силы, с которыми можно было бы провести необходимую ротацию.

Российский генштаб также развернул ограниченные силы спецназа (БАРС, чеченский Ахмат и казачий полк Дон, боевики “ЛНР”) вдоль линии Сватово — Кременная, что, вероятно, компенсирует отсутствие необходимых пехотных сил.

Армия РФ не имеет значительных успехов в Луганской области с начала 2023 года, отмечают аналитики. Потому что ее силы воюют более четырех месяцев, а потому значительно деградированы.

Бахмут

РФ сосредоточена на полном захвате города до начала украинского контрнаступления.

Боевики Вагнера продолжают нести тяжелые потери, однако есть вероятность, что им удастся захватить город. В окрестностях Бахмута привлечены подразделения ВДВ. Именно их присутствие может убедить ВСУ отступить.

Кроме того, “вагнеровцам” минобороны РФ дало более современное вооружение — танки Т-90.

Ось Авдеевка — Донецк

Российское военное командование сосредоточило на линии фронта Авдеевка — Донецк значительное количество подразделений “ДНР”, а также некоторые подразделения Южного военного округа (ЮВО) и Северного флота. В 2023 году эти элементы не достигли никакого оперативно значимого прогресса на этой линии, кроме незначительных тактических продвижений вокруг Авдеевки и в пределах Марьинки.

Силы “ДНР” имеют очень низкую и жестокую культуру командования. Мобилизованных военнослужащих со всей России отправляют для комплектования подразделений “ДНР”. Солдаты часто не имеют даже базовой подготовки.

Российские военные из других подразделений публикуют видеообращения, где рассказывают об изнурительных штурмах. А 200-я отдельная мотострелковая бригада отошла от линии фронта для доукомплектования и восстановления из-за потерь.

Южно-Донецкий/Восточно-запорожский фронт

Вооруженные силы Восточного военного округа (ВВО) находятся вблизи Угледара с осени 2022 года и несут постоянные потери во время ряда неудачных попыток взять Угледар.

Российские подразделения пополняются плохо обученными и недисциплинированными мобилизованными. Так, в начале февраля 2023 года в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения морской пехоты РФ теряли от 150 до 300 человек в день и что 155-я бригада нуждалась в полном доукомплектовании в третий раз.

Запорожская область

РФ привлекла к обороне на западном направлении в Запорожской области подразделения ДШВ (десантно-штурмовых войск) и несколько нерегулярных формирований. Многие российские военные занимаются оборонительными действиями глубоко в тылу.

Американские аналитики считают, что оккупационные силы на западе Запорожской области менее истощены и деградированы из-за преимущественно оборонительного характера операций.

Херсонское направление

Российская группировка в Херсонской области является наиболее дезорганизованной и недоукомплектованной на всей линии фронта в Украине. До отхода российских войск с западного (правого) берега Херсонской области 9-11 ноября 2022 года в этом районе находились части 76-й и 106-й дивизий ВДВ и 22-го армейского корпуса. Впоследствии эти части восстановили и отправили на другие участки фронта.

Очень вероятно, что те, кто остался на восточном (левом) берегу, — это плохо укомплектованные остатки мобилизованных частей. Там проблемы с моральным духом, плохая подготовка и дисциплина.

В ISW отмечают, что информация из Херсонской области является очень непрозрачной. По сообщениям, где-то на Херсонщине действует частная военная компания Конвой, связанная с “Вагнер Групп” крымского оккупационного главы Сергея Аксенова, которая насчитывает 300 человек.

Однако российская группировка в Херсонской области в основном рассредоточена и недоукомплектована.

Военные возможности ЧФ РФ

Аналитики ISW предполагают, что генштаб РФ может привлечь корабли Черноморского флота (ЧФ) для поддержки российских войск на Юге Украины. Особенно перед контрнаступлением ВСУ.

Однако ЧФ РФ вряд ли сильно поможет при проведении наземных операций, считают аналитики.

Украинские силы повредили все три фрегата ЧФ РФ класса Адмирал Григорович: собственно Адмирал Григорович, а также фрегаты Адмирал Эссен и Адмирал Макаров.

Так, у РФ есть патрульные корабли класса Кривак, Ладный и Пытливый. 197-я бригада десантных кораблей ЧФ состоит из двух десантных кораблей класса Аллигатор, трех десантных кораблей типа Ропуха-I и одного десантного корабля типа Ропуха-II.

Десантные корабли имеют на вооружении наземные ударные ракетные комплексы. Однако для нанесения ударов им придется подойти ближе к берегу, а это опасно.

Российская одержимость продолжением мелкомасштабных тактических наступательных операций после достижения оперативной кульминации привела к тому, что российские войска оказались плохо подготовленными к широкомасштабному механизированному контрнаступлению, подытожили в ISW.

Источник : ISW

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