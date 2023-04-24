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Україна
Марта Бондаренко, редактор ленты

Зеленский назвал причину, по которым Украина не откажется от защиты Бахмута

Бахмут
Фото: Depositphotos

Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на тяжелые бои за Бахмут Донецкой области, Украина не откажется и не оставит этот город.

Об этом глава государства сказал в интервью Al Arabiya.

По словам Зеленского, ситуация в Украине тяжелая, но народ борется и становится сильнее. Президент уверяет, что украинцы сильнее, чем были год назад.

Сейчас украинская армия готовится к контрнаступлению против войск оккупантов.

— Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее, — сказал Зеленский.

Что касается Бахмута, где идут ожесточенные бои против наемников ЧВК Вагнера, то, по словам президента, Украина не откажется от этого города. Хотя некоторые аналитики утверждают, что Бахмут не имеет большого стратегического значения.

При этом Зеленский призывает всех “посетить [город], чтобы понять, что может произойти и каковы угрозы”.

Бахмут, Война в Украине
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