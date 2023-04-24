Президент Володимир Зеленський заявив, що попри важкі бої за Бахмут Донецької області, Україна не відмовиться і не залишить це місто.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Al Arabiya.

За словами Зеленського, ситуація в Україні важка, але народ бореться і стає сильнішим. Президент запевняє, що українці сильніші, ніж були рік тому.

Зараз українська армія готується до контрнаступу проти військ окупантів.

– Наша армія готується, і ми робимо все можливе, щоб зробити її сильнішою, – сказав Зеленський.

Щодо Бахмута, де тривають запеклі бої проти найманців ПВК Вагнера, то, за словами президента, Україна не відмовиться від цього міста. Хоча деякі аналітики стверджують, що Бахмут не має великого стратегічного значення.

Водночас Зеленський закликає всіх “відвідати [місто], щоб зрозуміти, що може статися і які загрози”.

– Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це допоможе РФ розширити фронт бойових дій і дасть російським силам і Вагнеру шанси захопити більше наших земель, – сказав Володимир Зеленський.

Якщо Росія захопить Бахмут, це може слугувати сходинкою для просування до двох великих міст, які вона давно хотіла захопити в Донецькій області, – Краматорська та Слов’янська.

А ще глава держави зазначив, що Росія не зупиниться на Україні, якщо їй вдасться перемогти. Тому західні союзники, допомагаючи ЗСУ, захищають і себе теж.

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