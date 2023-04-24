Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський назвав причину, через яку Україна не відмовиться від захисту Бахмута

Бахмут
Фото: Depositphotos

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри важкі бої за Бахмут Донецької області, Україна не відмовиться і не залишить це місто.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Al Arabiya.

За словами Зеленського, ситуація в Україні важка, але народ бореться і стає сильнішим. Президент запевняє, що українці сильніші, ніж були рік тому.

Зараз українська армія готується до контрнаступу проти військ окупантів.

– Наша армія готується, і ми робимо все можливе, щоб зробити її сильнішою, – сказав Зеленський.

Щодо Бахмута, де тривають запеклі бої проти найманців ПВК Вагнера, то, за словами президента, Україна не відмовиться від цього міста. Хоча деякі аналітики стверджують, що Бахмут не має великого стратегічного значення.

Водночас Зеленський закликає всіх “відвідати [місто], щоб зрозуміти, що може статися і які загрози”.

– Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це допоможе РФ розширити фронт бойових дій і дасть російським силам і Вагнеру шанси захопити більше наших земель, – сказав Володимир Зеленський.

Якщо Росія захопить Бахмут, це може слугувати сходинкою для просування до двох великих міст, які вона давно хотіла захопити в Донецькій області, – Краматорська та Слов’янська.

Читайте також
Командування РФ поставило за мету захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ – ISW
місто Бахмут

А ще глава держави зазначив, що Росія не зупиниться на Україні, якщо їй вдасться перемогти. Тому західні союзники, допомагаючи ЗСУ, захищають і себе теж.

Бахмут, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Війська РФ другий день поспіль не проводили наступальних дій на Луганщині – ОВА
Зеленський назвав причину, через яку Україна не відмовиться від захисту Бахмута
На окупованій території України був двійник Путіна: у розвідці вказали на “прокол” Кремля
Президент Росії Володимир Путін
Помре уві сні від серцевого нападу: як Буданов бачить кінець Путіна
володимир путін
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
СБУ
Ранкові вибухи у Севастополі та оборона Бахмута: 425-й день війни
Зеленський назвав причину, через яку Україна не відмовиться від захисту Бахмута
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Зеленський назвав причину, через яку Україна не відмовиться від захисту Бахмута
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Зеленський назвав причину, через яку Україна не відмовиться від захисту Бахмута
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Зеленський назвав причину, через яку Україна не відмовиться від захисту Бахмута
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Зеленський назвав причину, через яку Україна не відмовиться від захисту Бахмута
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь