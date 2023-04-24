Российское командование во что бы то ни стало хочет захватить Бахмут до начала контрнаступления Сил обороны Украины.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что группировка наемников-боевиков Вагнера продолжает нести тяжелые потери. Но вполне возможно, что в какой-то момент ей удастся захватить город.

На поддержку “вагнеровцев” российское минобороны прислало формирования ВДВ, чтобы позволить ЧВК почти полностью сосредоточиться на городских боях.

ЧВК Вагнера уступила регулярным подразделения северный и юго-западный фланги вокруг города. Поддержка ВДВ в этом районе, вероятно, позволит Вагнеру добиться новых успехов в городе и может убедить украинские силы отступить.

Но подразделения ВДВ в районе Бахмута, скорее всего, не принимают участие в городских боях и, вероятно, не будут иметь таких потерь, как “вагнеровцы”.

Аналитики считают, что совместные действия ЧВК Вагнера и ВДВ вокруг Бахмута свидетельствуют о том, что российское военное руководство стремится ускорить взятие Бахмута.

Российские военные блогеры рассказывают, что ЧВК Вагнера использует современные танки Т-90 в Бахмуте, что также говорит о желании минобороны РФ ускорить захват города.

Источник : ISW

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