Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Командование РФ поставило цель захватить Бахмут до контрнаступления ВСУ — ISW

місто Бахмут
Фото: Getty Images

Российское командование во что бы то ни стало хочет захватить Бахмут до начала контрнаступления Сил обороны Украины.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что группировка наемников-боевиков Вагнера продолжает нести тяжелые потери. Но вполне возможно, что в какой-то момент ей удастся захватить город.

На поддержку “вагнеровцев” российское минобороны прислало формирования ВДВ, чтобы позволить ЧВК почти полностью сосредоточиться на городских боях.

ЧВК Вагнера уступила регулярным подразделения северный и юго-западный фланги вокруг города. Поддержка ВДВ в этом районе, вероятно, позволит Вагнеру добиться новых успехов в городе и может убедить украинские силы отступить.

Читайте также
РФ аккумулирует ракеты для срыва нашей наступательной операции — Буданов
Кирило Буданов

Но подразделения ВДВ в районе Бахмута, скорее всего, не принимают участие в городских боях и, вероятно, не будут иметь таких потерь, как “вагнеровцы”.

Аналитики считают, что совместные действия ЧВК Вагнера и ВДВ вокруг Бахмута свидетельствуют о том, что российское военное руководство стремится ускорить взятие Бахмута.

Российские военные блогеры рассказывают, что ЧВК Вагнера использует современные танки Т-90 в Бахмуте, что также говорит о желании минобороны РФ ускорить захват города.

Читайте также
Обсуждал с командирами планы по штурму: Сырский снова приехал под Бахмут
Командование РФ поставило цель захватить Бахмут до контрнаступления ВСУ — ISW

Источник: ISW
Бахмут, Война в Украине, ЧВК Вагнера
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский назвал причину, по которым Украина не откажется от защиты Бахмута
Бахмут
Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ
СБУ
Утренние взрывы в Севастополе и оборона Бахмута: 425-й день войны
Командование РФ поставило цель захватить Бахмут до контрнаступления ВСУ — ISW
В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ
російські паспорти
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 24.04.2023
карта бойових дій 2023
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Командование РФ поставило цель захватить Бахмут до контрнаступления ВСУ — ISW
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Командование РФ поставило цель захватить Бахмут до контрнаступления ВСУ — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Командование РФ поставило цель захватить Бахмут до контрнаступления ВСУ — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Командование РФ поставило цель захватить Бахмут до контрнаступления ВСУ — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь