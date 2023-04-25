Без объявления воздушной тревоги: в Херсоне ночью прогремели мощные взрывы
Ночью 25 апреля в Херсоне прогремели мощные взрывы.
О громких звуках местные жители сообщили около трех ночи.
Отметим, что воздушную тревогу в регионе объявляли около 13 часов назад – с 16:48 до 17:07 24 апреля.
Как сообщили утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, на Херсонском направлении российские оккупанты сейчас прибегают к обороне.
В течение суток под вражеским огнем находились Ивановка и Антоновка Херсонской области, а также Херсон.
Информации о ночных обстрелах от областной военной администрации пока не поступало.
Напомним, как уже отмечала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, в случае обстрела вражеской артиллерии или авиации нельзя извещать о местах попаданий, потому что это ориентирует оккупантов.
Украинская сторона соблюдает норму освещения не менее чем за три часа.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.