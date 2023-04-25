Ночью 25 апреля в Херсоне прогремели мощные взрывы.

О громких звуках местные жители сообщили около трех ночи.

Отметим, что воздушную тревогу в регионе объявляли около 13 часов назад – с 16:48 до 17:07 24 апреля.

Как сообщили утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, на Херсонском направлении российские оккупанты сейчас прибегают к обороне.

В течение суток под вражеским огнем находились Ивановка и Антоновка Херсонской области, а также Херсон.

Информации о ночных обстрелах от областной военной администрации пока не поступало.

Напомним, как уже отмечала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, в случае обстрела вражеской артиллерии или авиации нельзя извещать о местах попаданий, потому что это ориентирует оккупантов.

Украинская сторона соблюдает норму освещения не менее чем за три часа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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