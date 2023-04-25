За 14 месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 187 770 российских захватчиков.

Только за сутки в армии РФ стало меньше еще на 690 солдат.

Силы обороны сожгли пять танков, 12 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн, шесть единиц специальной техники.

Кроме того, украинские защитники приземлили 24 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 25 апреля 2023

личного состава – около 187 770 (+690),

танков ‒ 3 688 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 7 151 (+12),

артиллерийских систем – 2 863 (+14),

реактивных систем залпового огня – 539,

средств противовоздушной обороны ‒ 291 (+2),

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 437 (+24),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 784 (+31),

специальной техники – 345 (+6).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.