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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус еще 690 оккупантов: ВСУ за 14 месяцев войны уничтожили более 187 тыс. захватчиков

Минус еще 690 оккупантов: ВСУ за 14 месяцев войны уничтожили более 187 тыс. захватчиков
Фото: Генштаб ВСУ

За 14 месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 187 770 российских захватчиков.

Только за сутки в армии РФ стало меньше еще на 690 солдат.

Силы обороны сожгли пять танков, 12 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн, шесть единиц специальной техники.

Кроме того, украинские защитники приземлили 24 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 25 апреля 2023

  • личного состава – около 187 770 (+690),
  • танков ‒ 3 688 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 151 (+12),
  • артиллерийских систем – 2 863 (+14),
  • реактивных систем залпового огня – 539,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 291 (+2),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 437 (+24),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 784 (+31),
  • специальной техники – 345 (+6).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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