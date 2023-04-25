Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус еще 690 оккупантов: ВСУ за 14 месяцев войны уничтожили более 187 тыс. захватчиков
За 14 месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 187 770 российских захватчиков.
Только за сутки в армии РФ стало меньше еще на 690 солдат.
Силы обороны сожгли пять танков, 12 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн, шесть единиц специальной техники.
Кроме того, украинские защитники приземлили 24 беспилотника оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 25 апреля 2023
- личного состава – около 187 770 (+690),
- танков ‒ 3 688 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 7 151 (+12),
- артиллерийских систем – 2 863 (+14),
- реактивных систем залпового огня – 539,
- средств противовоздушной обороны ‒ 291 (+2),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 437 (+24),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 784 (+31),
- специальной техники – 345 (+6).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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