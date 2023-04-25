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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус ще 690 окупантів: ЗСУ за 14 місяців війни знищили понад 187 тис. загарбників

Мінус ще 690 окупантів: ЗСУ за 14 місяців війни знищили понад 187 тис. загарбників
Фото: Генштаб ЗСУ

За 14 місяців повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували 187 770 російських загарбників.

Лише за добу в армії РФ стало менше ще на 690 солдатів.

Сили оборони спалили п’ять танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, шість одиниць спеціальної техніки.

Крім того, українські захисники приземлили 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 25 квітня 2023

  • особового складу ‒ близько 187 770 (+690),
  • танків ‒ 3 688 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 151 (+12),
  • артилерійських систем – 2 863 (+14),
  • реактивних систем залпового вогню – 539,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 291 (+2),
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 294,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24),
  • крилатих ракет ‒ 911,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31),
  • спеціальної техніки ‒ 345 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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