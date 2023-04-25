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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Прокуратура Киева передаст в пользу ВСУ около 2,5 млн грн арестованных средств

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Киевская городская прокуратура инициировала передачу в пользу Вооруженных сил Украины почти 2,5 млн грн арестованных средств.

Ходатайство ведомства уже поддержал Подольский районный суд города Киева.

Средства передадут в доход государства для перечисления на специальный счет для сбора средств на нужды ВСУ.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, 2,5 млн грн были изъяты во время обысков в рамках расследования уголовного производства по фактам фиктивного предпринимательства и завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Прокуратура Киева
ВСУ, Київ, Прокуратура, Суд
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