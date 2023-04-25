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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Прокуратура Києва передасть на користь ЗСУ майже 2,5 млн грн арештованих коштів

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Київська міська прокуратура ініціювала передання на користь Збройних сил України майже 2,5 млн грн арештованих коштів.

Клопотання відомства уже підтримав Подільський районний суд міста Києва.

Кошти передадуть у дохід держави для перерахування на спеціальний рахунок для збору коштів на потреби ЗСУ.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, 2,5 млн грн було вилучено під час обшуків у межах розслідування кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Прокуратура Києва
ЗСУ, Київ, Прокуратура, Суд
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