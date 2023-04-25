Прокуратура Києва передасть на користь ЗСУ майже 2,5 млн грн арештованих коштів
Київська міська прокуратура ініціювала передання на користь Збройних сил України майже 2,5 млн грн арештованих коштів.
Клопотання відомства уже підтримав Подільський районний суд міста Києва.
Кошти передадуть у дохід держави для перерахування на спеціальний рахунок для збору коштів на потреби ЗСУ.
Як повідомили в Київській міській прокуратурі, 2,5 млн грн було вилучено під час обшуків у межах розслідування кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
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