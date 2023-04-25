Собирал данные о дислокации ВСУ на Бахмутском направлении. Задержан корректировщик артударов РФ

Во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области СБУ задержала корректировщика, который наводил артудары РФ по военным объектам ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Он собирал для захватчиков информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на Бахмутском направлении. Также его интересовали разведданные о расположении радиолокационных станций украинских войск.

Кроме того, фигурант передавал захватчикам координаты базирования украинских военных на территории региона.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеского разведывательного задания.

Установлено, что коммуникацию с агрессором он поддерживал через “связного” — представителя созданной оккупантами так называемой “милиции ДНР”.

— По его указаниям коллаборационист выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с подробным описанием расположения военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации, через мессенджер в одной из популярных соцсетей, — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для переписки с оккупантами.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (Коллаборационная деятельность). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.