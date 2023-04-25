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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Збирав дані про дислокацію ЗСУ на Бахмутському напрямку. Затримано коригувальника артударів РФ

Збирав дані про дислокацію ЗСУ на Бахмутському напрямку. Затримано коригувальника артударів РФ
Фото: СБУ

Під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області СБУ затримала коригувальника, який наводив артудари РФ по військових об’єктах ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився житель Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Він збирав для загарбників інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку. Також його цікавили розвіддані щодо розташування радіолокаційних станцій українських військ.

Окрім того, фігурант передавав загарбникам координати базування українських військових на території регіону.

Збирав дані про дислокацію ЗСУ на Бахмутському напрямку. Затримано коригувальника артударів РФ
Збирав дані про дислокацію ЗСУ на Бахмутському напрямку. Затримано коригувальника артударів РФ
Збирав дані про дислокацію ЗСУ на Бахмутському напрямку. Затримано коригувальника артударів РФ
Збирав дані про дислокацію ЗСУ на Бахмутському напрямку. Затримано коригувальника артударів РФ
Збирав дані про дислокацію ЗСУ на Бахмутському напрямку. Затримано коригувальника артударів РФ
Збирав дані про дислокацію ЗСУ на Бахмутському напрямку. Затримано коригувальника артударів РФ
Збирав дані про дислокацію ЗСУ на Бахмутському напрямку. Затримано коригувальника артударів РФ
Збирав дані про дислокацію ЗСУ на Бахмутському напрямку. Затримано коригувальника артударів РФ

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ворожого розвідувального завдання.

Встановлено, що комунікацію з агресором він підтримував через “зв’язкового” – представника створеної окупантами так званої “міліції ДНР”.

– За його вказівками колаборант виходив на місцевість і збирав розвіддані, які потім передавав ворогу з детальним описом розташування військових об’єктів і прилеглої території, нанесенням точок геолокації, через месенджер в одній із популярних соцмереж, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для листування з окупантами.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (Колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Зловмисникові загрожує до 15 років ув’язнення.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Державна зрада, СБУ
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