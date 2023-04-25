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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ нанесли ряд ударов по российским ЗРК и поразили две станции РЭБ – Генштаб

Російські станції РЕБ

Украинские защитники накануне нанесли ряд ударов по позициям российских оккупантов.

Авиация Сил обороны накануне девять раз атаковала районы сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, украинские пилоты трижды попали по вражеским зенитно-ракетным комплексам.

Также 24 апреля было сбито 10 беспилотников разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • зенитно-ракетный комплекс,
  • две станции радиоэлектронной борьбы россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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