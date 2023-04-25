Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ нанесли ряд ударов по российским ЗРК и поразили две станции РЭБ – Генштаб
Украинские защитники накануне нанесли ряд ударов по позициям российских оккупантов.
Авиация Сил обороны накануне девять раз атаковала районы сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Кроме того, украинские пилоты трижды попали по вражеским зенитно-ракетным комплексам.
Также 24 апреля было сбито 10 беспилотников разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- зенитно-ракетный комплекс,
- две станции радиоэлектронной борьбы россиян.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Минобороны России
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