ЗСУ завдали низки ударів по російських ЗРК та уразили дві станції РЕБ – Генштаб

Українські захисники напередодні завдали низки ударів по позиціях російських окупантів.

Авіація Сил оборони напередодні дев’ять разів атакувала райони зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Крім того, українські пілоти тричі поцілили по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Також 24 квітня було збито 10 безпілотників різних типів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили:

зенітно-ракетний комплекс,

дві станції радіоелектронної боротьби росіян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

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