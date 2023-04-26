37 лет назад в Украине, тогда УССР, произошла масштабная техногенная катастрофа, которая, вполне вероятно, стала мощным триггером для развала Советского Союза.

Аварию на Чернобыльской АЭС верхушка Компартии СССР пыталась скрыть не только от своих людей, но и от мира.

Причина такой сверхсекретности в том, что ЧАЭС — это не просто атомная электростанция. Реактор, который взорвался, имел двойное назначение — при необходимости мог начать производить вооруженный уран. И именно милитаристское назначение ЧАЭС предусматривало сверхсекретность.

Страх перед Кремлем заставил украинское руководство пренебречь безопасностью людей. Это и разгневало украинцев.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV заявил, что чернобыльская трагедия и молчание советской верхушки привели к мощному изменению сознания людей.

В Советском Союзе, несмотря на монополию власти на информацию, существовало так называемое сарафанное радио — когда люди разносили друг другу слухи. И именно информация о взрыве, об аварии поплыла в обществе очень быстро.

Несмотря на отсутствие заявлений от официальных органов, люди сами что-то пытались делать, например: несколько раз в день мыть пол, оставаться дома, закрывать окна, не пускать детей гулять и тому подобное.

А власть, чтобы успокоить общество и показать, что все хорошо, даже организовала парад на 1 мая. В украинских городах вывели на улицу много людей, в том числе детей.

Например, в Киеве на Крещатик вышел сам первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Владимир Щербицкий со своим внуком. Это должно было стать сигналом для народа, что “все хорошо”.

По словам Игоря Рейтеровича, этот парад был ничем иным, как преступлением против народа.

Позже Щербицкий рассказывал, что сам был против демонстрации на 1 мая, однако по указанию свыше был вынужден это сделать.

Власть считала, что молчание — это лучший вариант выхода из ситуации. И именно эта картина замалчивания и сокрытия привела к перелому в сознании украинцев, заявил Игорь Рейтерович.

Украинцы поняли, что даже в такой ситуации — техногенной, а не военной — руководство Советского Союза не считает их за людей, они просто разменная монета.

По словам Игоря Рейтеровича, на тот момент уровень доверия народа к советской власти и так не был высок, потому что все понимали, что выборы — это такая себе имитация волеизъявления, демократии в СССР никакой нет.

— Учитывая настроения, учитывая отношение к власти, именно эта история подорвала легитимность тогдашней власти. Первым триггером была война в Афганистане (1979-1989), и то, как скрывались все эти вещи. А чернобыльская катастрофа ударила именно изнутри — по настроениям граждан, по их пониманию, что власть живет в отдельном мире, люди — в отдельном, и эти миры никак не пересекаются, — отметил политолог.

На сепаратные тенденции повлияло и то, что официальные заявления делал именно Кремль. Люди понимали, что если бы такая трагедия произошла где-то под Москвой, то действия власти наверняка были бы другие.

Учитывая то, что авария произошла в Украине, советскому руководству было важнее сохранить лицо перед Западом, чем спасать своих людей. Поэтому катастрофу решили просто скрыть.

Украинцы всегда имели достаточно сильное чувство самоидентичности, а чернобыльская катастрофа это только усилила, отмечает Игорь Рейтерович.

— Очень многие граждане УССР тогда поняли, что это “братство народов” — довольно призрачное понятие. А для власти идеологические интересы важнее жизни отдельных граждан, — отметил политолог.

Украинское советское общество чувствовало себя преданным.

Распался бы СССР без аварии на ЧАЭС?

Игорь Рейтерович считает, что Советский Союз все равно бы распался, произошла бы чернобыльская катастрофа или нет. Ведь тенденции к его распаду начались с конца 70-х годов — с Афганской войной.

Чернобыльская трагедия ускорила на несколько месяцев этот процесс — здесь даже речь не идет о годах, считает политолог.

Ситуация с замалчиванием аварии на ЧАЭС пробудила интерес у общества пересмотреть свою историю, взглянуть на то, как происходило вхождение Украины в Союз.

— Даже если бы не случилось чернобыльской трагедии, все равно в Советском Союзе начались бы какие-то сепаратные процессы, и Украина там точно не стояла бы в стороне, — считает Игорь Рейтерович.

Урок для демократий мира

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, главный урок от трагедии с ЧАЭС для демократических стран заключается в том, что нельзя скрывать вещи, которые несут угрозу жизни людей. Горькая правда все же лучше.

По его словам, кто-то может напомнить, что в США в 50-х годах тоже были утечки радиации на АЭС, но власть не сообщала об этом миру. Игорь Рейтерович отмечает, что масштабы тех чрезвычайных ситуаций просто не сравнить с масштабами аварии на ЧАЭС.

В США те инциденты были сугубо локальные, речь шла о зоне в радиусе несколько километров. Тогда как радиационное загрязнение от ЧАЭС накрыло Украину, Беларусь, Россию, страны Балтии и другие государства Европы.

— Что делали американцы. Они прежде всего отселяли людей, хотя те через два-три дня возвращались домой. Но это надо было делать, потому что никто не знал, как утечка повлияет на население. А советская власть этого не сделала, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Если бы тогда коммунистическая верхушка была более открытой перед своим народом и миром, не боялась просить помощи, то наверняка УССР помогли бы — предоставили бы технику, оборудование, наверняка прибыли бы и добровольцы для ликвидации последствий.

Европейские страны наверняка предложили бы лечение для советских граждан.

Но из-за того, что аварию засекретили, последствия этого мы видим и по сей день.

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