После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году крупный населенный пункт Киевской области Припять превратился в настоящий город-призрак.

До аварии в нем проживали десятки тысяч человек, рождались и делали свои первые шаги дети, звучали свадебные клятвы и гуляли пенсионеры с внуками, сейчас же, из-за высокого уровня радиации, город погрузился в тишину.

Факты ICTV собрали архивные фото Припяти и современные снимки города, а также выяснили, можно ли его посетить.

Фото Припяти

С февраля 2021 года ГСП ЧАЭС начало акцию по сбору архивных фото Припяти. Им удалось собрать десятки интересных кадров.

На этих кадрах город черно-белый, но живой. В нем строятся дома, проводятся спортивные соревнования, дети идут в школу.



































Черно-белая жизнь и цветная смерть. Уникальные фото Припяти до аварии и сейчас / 9 фотографий

На современных снимках город Припять можно увидеть уже в цвете, однако на снимках вообще нет людей, дома заброшены, а деревья порыжели от радиации. Пребывание в этой зоне длительное время и сейчас угрожает здоровью людей.



















Черно-белая жизнь и цветная смерть. Уникальные фото Припяти до аварии и сейчас / 5 фотографий

Посещение Припяти

Сегодня Припять можно посетить в рамках экскурсионного тура на один или пару дней. По состоянию на 23 апреля цена мини-путешествия — 1 185 грн с человека.

В течение 12 часов гражданам старше 18 лет предлагают посетить Чернобыль и Припять. В стоимость тура входит: транспорт, пропуск на территорию зоны, страховка и сопровождение гида.

Годовщина катастрофы на ЧАЭС

26 апреля 2021 года исполняется 35 лет с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Авария унесла жизни людей и навсегда изменила жизнь жителей населенных пунктов, которые располагались поблизости. Сейчас эта зона считается мертвой, там по сей день фиксируется повышенный уровень радиации.

Другие новости об аварии на Чернобыльской АЭС читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСП Чернобыльская АЭС, Chernobyl Zone — Radioactive Team

Фото: ГСП Чернобыльская АЭС (Игорь Агафонов, Виктория Тимошенко, Андрей Кулиш), Eldar Sarakhman