Май, 19 в 14:28

Российские оккупанты нанесли ущерб Чернобыльской зоне отчуждения более чем на 2,5 млрд грн. Речь идет как об уничтожении техники, так и природных экосистем.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Он отметил, что министерство с первых дней полномасштабной войны в Украине пытается зафиксировать все экологические преступления, совершенные РФ. Особое внимание было приковано к Чернобыльской зоне отчуждения, где российские захватчики пытались совершить акты ядерного терроризма.

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– Они нанесли очень большой вред нашему Чернобыльскому биосферному заповеднику, который является очень важным и ценным объектом заповедного фонда. На сегодняшний день тот предварительный ущерб, который мы оцениваем по Зоне отчуждения, превышает 2,5 млрд грн, — отметил Стрелец.

Он уточнил, что оккупанты вывели из строя систему контроля радиационного состояния, в результате чего был потерян доступ к информации о радиационном фоне в Зоне отчуждения. Сейчас часть постов, осуществляющих контроль радиационного состояния, уже возобновила работу.

Кроме того, рашисты уничтожили новейшую аналитическую лабораторию. Речь идет о почти 100 единицах современного оборудования, аналогов которого нет в Европе. Было также уничтожено много компьютерной техники.

Пострадал и заповедник: огнем выжжено около 12 тыс. гектаров.

– В уникальном заповедном комплексе – Чернобыльском заповеднике – огнем уничтожено почти 12 тыс. гектаров. Это огромные потери для флоры и фауны. И мы понимаем, что часть экосистем потеряли навсегда, – подчеркнул министр.

Он добавил, что после себя оккупанты оставили большое количество взрывчатки и заминировали территорию. Сейчас специалисты ГСЧС осуществляют разминирование.

Как известно, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и Зону отчуждения в начале полномасштабного вторжения в Украину. Они фактически взяли в заложники персонал АЭС, запрещая в течение недель его ротацию.

Кроме того, российские захватчики несколько раз выводили из строя линию питания ЧАЭС и города Славутич.

После захвата Чернобыльской зоны там стали фиксировать лесные пожары. Раздавались предположения, что пожары возникают вследствие вооруженной агрессии РФ (попадания снаряда) или умышленного поджога.

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины предупреждали, что лесные пожары могут спровоцировать ухудшение радиационного состояния не только в нашей стране, но и во всей Европе.

В конце марта российские войска начали покидать захваченную Чернобыльскую АЭС. Как выяснилось, они вырыли окопы в радиоактивном Рыжем лесу и получили высокую дозу облучения.

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Источник: Media Center Ukraine