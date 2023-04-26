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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 14 артсистем и 11 ББМ: ВСУ за сутки уничтожили полсотни единиц вражеской техники

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники сожгли 48 единиц техники российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины уничтожили четыре вражеских танка, 11 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн, семь единиц специальной техники.

Кроме того, Силы обороны Украины приземлили три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери личного состава армии РФ на 26 апреля достигли уже около 188 410.

Только за сутки украинские защитники ликвидировали 640 захватчиков.

Потери РФ на 26 апреля 2023

  • личного состава – около 188 410 (+640),
  • танков ‒ 3 692 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 162 (+11),
  • артиллерийских систем – 2 877 (+14),
  • реактивных систем залпового огня – 539,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 292 (+1),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 440 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 792 (+8),
  • специальной техники – 352 (+7).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 427-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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