Мінус 14 артсистем та 11 ББМ: ЗСУ за добу знищили пів сотні одиниць ворожої техніки

За добу українські захисники спалили 48 одиниць техніки російських окупантів.

Збройні сили України знищили чотири ворожі танки, 11 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, сім одиниць спеціальної техніки.

Крім того, Сили оборони України приземлили три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати особового складу армії РФ на 26 квітня сягнули вже близько 188 410.

Лише за добу українські захисники ліквідували 640 загарбників.

Втрати РФ на 26 квітня 2023

особового складу ‒ близько 188 410 (+640),

танків ‒ 3 692 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 7 162 (+11),

артилерійських систем – 2 877 (+14),

реактивних систем залпового вогню – 539,

засобів протиповітряної оборони ‒ 292 (+1),

літаків – 308,

гелікоптерів – 294,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 440 (+3),

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 792 (+8),

спеціальної техніки ‒ 352 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 427-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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