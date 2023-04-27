Оккупанты, которые попали в плен к украинским Вооруженным силам, в плену впервые в жизни видят санузлы с теплом, которые бы находились в здании. Пока ни один россиянин не жаловался на условия плена Офису украинского омбудсмена.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.

Лубинца спросили, можно ли сравнить условия, в которых находятся российские военнопленные с тем, в каких условиях находятся украинцы в плену в России.

— Мы каждый месяц приезжаем в лагерь для военнопленных российской армии. Ни одного военнопленного мы не увидели, кто бы жаловался. Не потому, что боятся или запуганы. Мы даже наедине общаемся и спрашиваем “Вас здесь все устраивает?”, а они говорят “Слушайте, но многие находятся здесь в лучших условиях, чем он живет дома в России”. Возможно я скажу что-то неадекватное, но находятся такие, которые говорят, что впервые в жизни увидели в здании санузел с теплой водой, — сказал омбудсмен.

По его словам, у украинцев, которых 26 апреля вернули из плена, замечательное моральное состояние, впрочем по физическому состоянию ситуация гораздо хуже.

— Когда все поняли, что вернулись домой, все очень радуются. Все довольны тем, что выполнена хорошая работа. Относительно физического и медицинского состояния, то здесь гораздо все хуже. К сожалению, для всех нас мы в очередной раз видим, что РФ держит наших военнопленных в недостойных условиях, — сказал Лубинец.

Омбудсман говорит, что результат российского плена можно увидеть по фото, где украинцы теряют десятки килограммов.

— Некоторые сигналы об изменениях в лучшую сторону мы видим и слышим, но пока, я, как омбудсмен, считаю, что это не системные вещи, а скорее единичные, — прокомментировал он плен в РФ.

Дмитрий Лубинец снова раскритиковал международные институты, которые должны были бы заниматься украинскими пленными. По его словам, они расспрашивали украинцев о представителях Красного Креста, впрочем ни один из военнопленных украинцев не видел представителей МККК.

— На сегодня мы освободили 2279 человек и в настоящее время я не нашел хоть одного украинца или украинку, кто сказал бы, что “да, я в плену видел или слышал, что приезжают представители Международного Комитета Красного Креста, — сказал он.

Напомним, 26 апреля состоялся обмен пленными, в рамках которого Украина вернула 44 человека, двое из которых гражданские, а другие — военные, которые в свое время защищали Херсонщину, Мариуполь и Азовсталь.

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