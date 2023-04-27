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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росіяни дивуються санвузлам із теплою водою: Лубінець порівняв полон в Україні та РФ

Дмитро Лубінець
Фото: УНІАН

Окупанти, які потрапили в полон українським Збройним силам, у полоні вперше в житті бачать санвузли з теплою водою, які були б у будівлі. Наразі жоден росіянин не жалівся на умови полону Офісу українського омбудсмана.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

Лубінця запитали, чи можна порівняти умови, в яких перебувають російські військовополонені, з тими, в яких перебувають українці у полоні в Росії.

– Ми щомісяця приїжджаємо в табір для військовополонених російської армії. Жодного військовополоненого ми не побачили, хто б скаржився. Не тому, що бояться чи залякані. Ми навіть наодинці спілкуємось і питаємо: “Вас тут все влаштовує?”, а вони кажуть: “Слухайте, та багато хто тут у кращих умовах, ніж він живе вдома в Росії”. Можливо я скажу щось неадекватне, але є такі, які кажуть, що вперше в житті побачили в будівлі санвузол із теплою водою, – сказав омбудсман.

За його словами, в українців, яких 26 квітня повернули з полону, чудовий моральний стан, втім щодо фізичного стану ситуація набагато гірша.

– Коли всі зрозуміли, що повернулися додому, то дуже радіють. Ми задоволені тим, що виконана гарна робота. Щодо фізичного і медичного стану, то тут набагато гірше. На жаль для всіх, нас ми вкотре бачимо, що РФ тримає наших військовополонених у негідних умовах, – сказав Лубінець.

Омбудсман каже, що результат російського полону можна побачити за фото, де українці втрачають десятки кілограмів.

– Деякі сигнали щодо змін у кращий бік ми бачимо і чуємо, але наразі, я, як омбудсман, вважаю, що це не системні речі, а скоріш, поодинокі, – прокоментував він полон в РФ.

Дмитро Лубінець знову розкритикував міжнародні інституції, які б мали опікуватись українськими полоненими. За його словами, вони розпитували українців про представників Червоного Хреста, втім жоден з військовополонених українців не бачив представників МКЧХ.

– На сьогодні ми звільнили 2279 осіб і поки що я не знайшов хоч одного українця чи українку, хто сказав би, що “так, я в полоні бачив чи чув, що приїжджають представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста”, – сказав уповноважений.

Нагадаємо, 26 квітня відбувся обмін полоненими, в межах якого Україна повернула 44 осіб, двоє з яких цивільні, а інші – військові, які свого часу боронили Херсонщину, Маріуполь і Азовсталь.

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