Украине удалось вернуть домой из российского плена еще 44 человека.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по результатам очередного обмена пленными.

— Среди них — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских, — сообщил он.

По словам Ермака, среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Кроме того, освобождены двое мужчин, жен которых ранее также россияне держали в плену.

— Наша команда, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: вернуть домой всех, — подчеркнул руководитель ОПУ.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что украинским военным и двум гражданским окажут медпомощь, а затем они пройдут реабилитацию и смогут восстановить банковские карты и документы.

— Знаем, как их ждали семьи, как молились об их возвращении. И наконец это произошло, что свидетельствует о том, что Координационный штаб по обращению с военнопленными не опустил руки, а несмотря на сложности и коварство продолжает работать с российской стороной для возвращения наших людей, — сообщил он

Дмитрий Лубинец добавил, что всего с начала полномасштабного вторжения из плена России удалось освободить 2279 украинцев.

Источники: Омбудсман Лубінець Дмитро, Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

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