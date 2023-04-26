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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека

Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека

Украине удалось вернуть домой из российского плена еще 44 человека.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по результатам очередного обмена пленными.

— Среди них — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских, — сообщил он.

По словам Ермака, среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Кроме того, освобождены двое мужчин, жен которых ранее также россияне держали в плену.

— Наша команда, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: вернуть домой всех, — подчеркнул руководитель ОПУ.

Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека
Повернення з полону / Фото: Андрій Єрмак
Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека
Повернення з полону / Фото: Андрій Єрмак
Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека
Повернення з полону / Фото: Андрій Єрмак
Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека
Повернення з полону / Фото: Андрій Єрмак
Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека
Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека
Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека
Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что украинским военным и двум гражданским окажут медпомощь, а затем они пройдут реабилитацию и смогут восстановить банковские карты и документы.

— Знаем, как их ждали семьи, как молились об их возвращении. И наконец это произошло, что свидетельствует о том, что Координационный штаб по обращению с военнопленными не опустил руки, а несмотря на сложности и коварство продолжает работать с российской стороной для возвращения наших людей, — сообщил он

Дмитрий Лубинец добавил, что всего с начала полномасштабного вторжения из плена России удалось освободить 2279 украинцев.

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Защищали Азовсталь и Мариуполь: Украина вернула из плена еще 44 человека

Источники: Омбудсман Лубінець Дмитро, Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

Андрій Єрмак, звільнені з полону, Обмін полоненими, полон
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