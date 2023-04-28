Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстрел Украины 28 апреля: сбито 21 ракету Х-101/Х-555 и два БпЛА
Около четырех утра 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря.
Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ совместно с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два беспилотника оперативно-тактического уровня.
– Цели уничтожены в зонах ответственности Воздушного командования Центр, Воздушного командования Восток и Воздушного командования Юг, – подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Фото: Сухопутные войска ВСУ
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