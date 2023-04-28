Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл України 28 квітня: збито 21 ракету Х-101/Х-555 та два БпЛА
Близько четвертої ранку 28 квітня російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря.
Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ спільно з ППО інших складових Сил оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два безпілотники оперативно-тактичного рівня.
– Цілі знищено в зонах відповідальності Повітряного командування Центр, Повітряного командування Схід та Повітряного командування Південь, – наголосив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
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