Клиенты не могут снять деньги: в Приватбанке произошел сбой

У клиентов возникли проблемы со снятием наличных в банкоматах Приватбанка, а также с оплатой в терминалах и переводами.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Позже в Приватбанке проинформировали, что разбираются с ситуацией. Пресс-секретарь банка Олег Серга говорит, что технической проблемы со стороны банка нет – предварительно, сбой на стороне платежных систем.

Он добавил, что терминалы других банков тоже работают с перебоями. Когда решат проблему, пока неизвестно.

К слову, ранее Приватбанк разрешил переводить средства с карт польских и немецких банков без комиссии.

Источник : Суспільне

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