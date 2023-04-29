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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Система працює: Приватбанк відновив роботу після збою

Система працює: Приватбанк відновив роботу після збою
Фото: УНІАН

У Приватбанку усунули всі проблеми, які виникали у клієнтів зі зняттям готівки у банкоматах, а також з оплатою у терміналах і переказами.

– Наші поважні клієнти, ми розуміємо всі недавні незручності. Зі збоями справились і система Приватбанку працює. Дякуємо за розуміння і те, що ви з нами. Працюємо разом заради перемоги України, – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 14:42. У клієнтів виникали проблеми зі зняттям готівки у банкоматах Приватбанку, а також з оплатою у терміналах і переказами.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Пізніше у Приватбанку проінформували, що розбираються з ситуацією. Прессекретар банку Олег Серга говорить, що технічної проблеми з боку банку немає – попередньо, збій з боку платіжних систем.

Він додав, що термінали інших банків також працюють із перебоями. Коли вирішать проблему – поки що невідомо.

До речі, раніше Приватбанк дозволив переказувати кошти  з карток польських і німецьких банків без комісії.

Джерело: Суспільне
Банк, Банки, ПриватБанк
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