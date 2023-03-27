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ПриватБанк разрешил переводить средства с карт польских и немецких банков без комиссии – как это сделать

Валентина Чорна, редактор ленты
ПриватБанк разрешил переводить средства с карт польских и немецких банков без комиссии – как это сделать
Фото: Depositphotos

Клиенты ПриватБанка могут осуществлять бесплатные переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в Приват24.

Комиссия не будет взиматься в течение марта-июля. Об этом сообщила пресс-служба банка.

— Мгновенный перевод с зарубежной карты на карту ПриватБанка можно осуществить в веб-версии или мобильном Приват24. Для этого нужно зайти в меню Сервисы → Переводы → На карту. При выборе карты отправителя укажите реквизиты своей зарубежной карты, и такой перевод банк осуществит без комиссий, – говорится в сообщении.

Как перевести средства с карт польских и немецких банков без комиссии — можно посмотреть в подробной видеоинструкции.

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