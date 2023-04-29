Малиновская Ангелина, редактор ленты
Минус 190 тыс. оккупантов: Генштаб назвал потери РФ в войне
За минувшие сутки украинские военные уничтожили не менее 580 российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
В общей сложности количество уничтоженных оккупантов достигло 190 040 человек.
Потери РФ в войне на 29.04.2023:
- личного состава – около 190 040 (+580) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3697 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7184 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2908 (+3) ед,
- РСЗО – 543 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 294 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2471 (+4) ед,
- крылатых ракет 932 ед (+21),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17) ед,
- специальной техники – 355 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 430-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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