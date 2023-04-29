За минувшие сутки украинские военные уничтожили не менее 580 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В общей сложности количество уничтоженных оккупантов достигло 190 040 человек.

Потери РФ в войне на 29.04.2023:

личного состава – около 190 040 (+580) человек ликвидировано,

танков ‒ 3697 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7184 (+3) ед,

артиллерийских систем – 2908 (+3) ед,

РСЗО – 543 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 294 (+0) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2471 (+4) ед,

крылатых ракет 932 ед (+21),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17) ед,

специальной техники – 355 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 430-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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