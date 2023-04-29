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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Минус 190 тыс. оккупантов: Генштаб назвал потери РФ в войне

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные уничтожили не менее 580 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В общей сложности количество уничтоженных оккупантов достигло 190 040 человек.

Потери РФ в войне на 29.04.2023:

  • личного состава – около 190 040 (+580) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3697 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7184 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2908 (+3) ед,
  • РСЗО – 543 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 294 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2471 (+4) ед,
  • крылатых ракет 932 ед (+21),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17) ед,
  • специальной техники – 355 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 430-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Армия России, Война в Украине, Военная техника, Генеральный штаб Украины, Російська агресія
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