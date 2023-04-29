Війна в Україні

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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29 Квітня, 0:38
Вшановують жертв удару РФ по Умані: у Москві люди принесли квіти до пам’ятника Лесі Українці
У Москві люди несуть квіти до пам’ятника Лесі Українці для вшанування пам’яті загиблих в Умані.
Як пише російське видання Astra, також на пам’ятнику з’явилася табличка “Умань. Дніпро”.
Незабаром після появи в медіа інформації про цей стихійний до пам’ятника приїхали поліцейські. Спочатку вони сфотографували квіти, потім порадили людям, що перебувають поруч, “валити на Україну”, а потім викинули квіти.
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