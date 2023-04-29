Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Мінус 190 тис. окупантів: Генштаб назвав втрати РФ у війні
За минулу добу українські військові знищили щонайменше 580 російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загалом кількість знищених окупантів сягнула 190 040 осіб.
Втрати РФ у війні на 29.04.2023:
- особового складу ‒ близько 190 040 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3697 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
- артилерійських систем – 2908 (+3) од,
- РСЗВ – 543 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 294 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4) од,
- крилатих ракет ‒ 932 од (+21),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од ,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 355 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 430-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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