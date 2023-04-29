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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Мінус 190 тис. окупантів: Генштаб назвав втрати РФ у війні

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські військові знищили щонайменше 580 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом кількість знищених окупантів сягнула 190 040 осіб.

Втрати РФ у війні на 29.04.2023:

  • особового складу ‒ близько 190 040 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3697 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2908 (+3) од,
  • РСЗВ – 543 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 294 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4) од,
  • крилатих ракет ‒ 932 од (+21),
  • кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од ,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 355 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 430-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Армія Росії, Війна в Україні, Військова техніка, Генеральний штаб України, Російська агресія
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