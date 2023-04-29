За минулу добу українські військові знищили щонайменше 580 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом кількість знищених окупантів сягнула 190 040 осіб.

Втрати РФ у війні на 29.04.2023:

особового складу ‒ близько 190 040 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3697 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,

артилерійських систем – 2908 (+3) од,

РСЗВ – 543 (+0) од,

засобів ППО ‒ 294 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4) од,

крилатих ракет ‒ 932 од (+21),

кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од ,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,

спеціальної техніки ‒ 355 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 430-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.