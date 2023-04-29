Оккупанты возле Марьинки коллективно отказываются участвовать в боевых действиях — Генштаб

Российские захватчики основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где было отражено более 40 атак противника.

Как сообщили в сводке Генштаба ВСУ вечером 29 апреля, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, где наши воины мужественно держат оборону.

Кроме того, в районе Марьинки, в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях.

— Установлено, что основными факторами, которые на это влияют являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии, — говорится в сводке.

В Генштабе проинформировали также о работе авиации Сил обороны, которая за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Также наши защитники сбили два вражеских БПЛА типа Shahed-136/131, один разведывательный БПЛА типа Орлан-10 и еще один БПЛА неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.