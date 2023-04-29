Окупанти біля Мар’їнки колективно відмовляються брати участь у бойових діях – Генштаб

Російські загарбники основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де було відбито понад понад 40 атак противника.

Як повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ увечері 29 квітня, найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, де наші воїни мужньо тримають оборону.

Крім того, в районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях.

— Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців ЗС РФ до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії, – йдеться у зведенні.

У Генштабі поінформували також про роботу авіації Сил оборони, яка за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу Shahed-136/131, один розвідувальний БпЛА типу Орлан-10 та ще один БпЛА невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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