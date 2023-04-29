ОВА готовит пути эвакуации гражданских в случае массированного обстрела Херсонщины – Прокудин
Власти готовят эвакуацию украинцев из Херсонской области на случай массированного обстрела РФ.
Об этом в своем видеообращении сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
– В последние дни мы видим, что враг усилил обстрелы не только Херсонщины, но и всей Украины. Я не могу допустить, чтобы пострадали херсонцы. Поэтому дал поручение заблаговременно проработать пути эвакуации гражданского населения при массированном обстреле области, — отметил он.
Прокудин объяснил, что на случай массированного обстрела области власти должны немедленно вывезти людей из опасной зоны.
Для этого уже определены безопасные маршруты выезда транспорта, места временного проживания людей с лекарствами и едой, составляются списки маломобильных и многодетных семей.