ОВА готовит пути эвакуации гражданских в случае массированного обстрела Херсонщины – Прокудин

Власти готовят эвакуацию украинцев из Херсонской области на случай массированного обстрела РФ.

Об этом в своем видеообращении сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

– В последние дни мы видим, что враг усилил обстрелы не только Херсонщины, но и всей Украины. Я не могу допустить, чтобы пострадали херсонцы. Поэтому дал поручение заблаговременно проработать пути эвакуации гражданского населения при массированном обстреле области, — отметил он.

Прокудин объяснил, что на случай массированного обстрела области власти должны немедленно вывезти людей из опасной зоны.

Для этого уже определены безопасные маршруты выезда транспорта, места временного проживания людей с лекарствами и едой, составляются списки маломобильных и многодетных семей.

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