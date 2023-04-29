Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ОВА готує шляхи евакуації цивільних у разі масованого обстрілу Херсонщини – Прокудін

ОВА готує шляхи евакуації цивільних у разі масованого обстрілу Херсонщини – Прокудін
Фото: УНІАН

Влада готує евакуацію українців з Херсонської області на випадок масованого обстрілу РФ.

Про це у своєму відеозверненні повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й усієї України. Я не можу допустити, щоб постраждали херсонці. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області, – зазначив він.

Прокудін пояснив, що на випадок масованого обстрілу області влада має негайно вивезти людей із небезпечної зони.

Читайте також
Обстріл України 28 квітня: збито 21 ракету Х-101/Х-555 та два БпЛА
Збиття дронів-камікадзе типу Shahed силами ППО

Для цього вже визначено безпечні маршрути виїзду транспорту, місця тимчасового проживання людей з ліками та їжею, складають списки маломобільних людей і багатодітних сімей.

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Божа кара за Умань: в ГУР прокоментували нову “бавовну” в Севастополі
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Для нас усіх Путін терорист. З ним не можна говорити – Зеленський
Володимир Зеленський
Мінус три безпілотники. На Сході та Півдні Повітряні сили збили Shahed та ОТР
ОВА готує шляхи евакуації цивільних у разі масованого обстрілу Херсонщини – Прокудін
Ворона любить сир, а я люблю бавовну: у ЗСУ відреагували на пожежу у Севастополі
бавовна у Криму
Пожежа на нафтобазі у Севастополі та розбір завалів в Умані: 430-й день війни
ОВА готує шляхи евакуації цивільних у разі масованого обстрілу Херсонщини – Прокудін
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь