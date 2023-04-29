ОВА готує шляхи евакуації цивільних у разі масованого обстрілу Херсонщини – Прокудін

Влада готує евакуацію українців з Херсонської області на випадок масованого обстрілу РФ.

Про це у своєму відеозверненні повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й усієї України. Я не можу допустити, щоб постраждали херсонці. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області, – зазначив він.

Прокудін пояснив, що на випадок масованого обстрілу області влада має негайно вивезти людей із небезпечної зони.

Для цього вже визначено безпечні маршрути виїзду транспорту, місця тимчасового проживання людей з ліками та їжею, складають списки маломобільних людей і багатодітних сімей.

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