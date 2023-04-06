Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО — СМИ

Апрель, 06 в 15:13

Парламент Литвы единогласно принял резолюцию по летнему саммиту НАТО в Вильнюсе, которая включает официальное приглашение Украине присоединиться к Альянсу.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

В документе говорится о том, что необходимо пригласить Украину вступить в НАТО как государство-член уже на саммите НАТО в Вильнюсе, подписать протоколы о присоединении и начать процесс ратификации, как только позволят условия.

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Согласно резолюции, поданной представителями разных политических групп парламентских комитетов по иностранным делам и национальной безопасности и обороны, это будет стратегическое решение НАТО в стремлении к миру в Украине и Европе.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис сказал, представляя проект постановления депутатам, что в документе перечислены задачи для литовских политиков, которые они должны выполнить за три месяца до саммита.

– Мы против серых зон безопасности, мы хотим опровергнуть тезис о том, что Россия имеет право наложить вето на членство Украины. Мы думаем, что Украина сделает свой вклад в нашу безопасность, сделает НАТО сильнее, – подчеркнул Павильонис.

В документе также отмечается необходимость значительно усилить передовую оборону и сдерживание в Балтийском регионе и во всей восточной части НАТО, и довести постоянно дислоцированные в Литве сухопутные силы союзников до уровня бригады.

Литва 11-12 июля впервые будет принимать саммит НАТО. Ожидается, что во встрече примут участие около 40 делегаций из стран-членов и партнеров НАТО.