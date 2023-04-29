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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский верит в возвращение Крыма и отражение сил РФ во время контрнаступления

Зеленский верит в возвращение Крыма и отражение сил РФ во время контрнаступления
Фото: Офис президента

Украина планирует контратаку и верит, что во время нее удастся выбить силы РФ, а также вернуть Крым.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

Он добавил, что успех Украины во многом зависит от поставок Западом военной техники.

– Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение, – сказал президент.

Глава государства также отметил, что российские войска с каждым днем теряют мотивацию.

– Они боятся нас, а также последствий, если они отступят, – отметил Зеленский.

При этом Зеленский не захотел разглашать подробности или график контрнаступления.

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Несмотря на собственные надежды на успех, президент также предупредил, что война может длиться годами или даже десятилетиями.

– Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны, – сказал Владимир Зеленский.

Война в Украине, Военная техника, Владимир Зеленский
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