Резников о контрнаступлении: Глобально мы готовы

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что ВСУ в глобальном смысле готовы к контрнаступлению — дальше все будет зависеть от погоды и решения командования.

Об этом глава Минобороны заявил во время пресс-конференции в Military Меԁіа Center.

— Подготовка завершается. Кроме оружия и техники, еще должно быть ее освоение нашими военными. Мы получили очень современные системы, особенно в части “бронированного кулака”. Напомню, что кроме танковой коалиции, в которую входят прежде всего Leopard 2 и Challenger, чуть позже приедут Leopard 1, — сказал Резиков.

По его словам, Украина ожидает еще танки Abrams. В этом контрнаступлении они не успеют принять участие, но наши экипажи уже поехали на обучение.

— Кроме того, у нас большое количество бронированных машин различного типа — Bradley, Marder, Stryker и CV 90 из Швеции будут, — отметил глава Минобороны.

Министр заверил, что объявленная техника подготовлена и частично доставлена, на некоторой завершаются учения.

— Если в глобальном смысле, мы готовы, дальше вопрос за Генеральным штабом, за командованием. Как только будет Божья воля, погода и решение командиров — мы это сделаем, — подытожил Резников.

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