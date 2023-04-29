Зеленський вірить у повернення Криму та повалення сил РФ під час контрнаступу
Україна планує контратаку та вірить, що під час неї вдасться відбити сили РФ, а також повернути Крим.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.
Водночас він додав, що успіх України значною мірою залежить від поставок Заходу військової техніки.
– Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення, – сказав президент.
Голова держави також зауважив, що російські війська з кожним днем втрачають мотивацію.
– Вони бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять, – зауважив Зеленський.
Проте Зеленський не захотів розголошувати подробиці чи графік контрнаступу.
Попри власні надії на успіх, президент України також попередив, що війна може тривати роками або й навіть десятиліттями.
– Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, аніж збільшувати ризики Третьої світової війни, – сказав Володимир Зеленський.