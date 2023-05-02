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Командиры Азова отказались, чтобы к ним приезжали жены: Тавр объяснил, почему

Азов, Денис Прокопенко

Командиры полка Азов, которые были интернированы в Турцию, отказались, чтобы к ним приезжали жены.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности командира бригады Азов, майор Богдан Кротевич с позывным Тавр.

Он признался, что не имеет связи с Денисом Прокопенко (Редис).

— Связь была через Екатерину Прокопенко (жену Дениса Прокопенко, — Ред.), иногда они переписываются. Командиры отказались от того, чтобы к ним могли приезжать жены. Хотя они находятся в немножко лучших условиях, но в плену. Они считают несправедливым, что к ним могут приезжать жены, а к нашим бойцам, которые находятся в неволе в России, не могут, — сказал Кротевич.

Богдан Кротевич уверен, что участие командиров Азова в контрнаступлении ВСУ повысило бы вероятность выполнения боевых задач на 50-60%.

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Источник: ТСН

Азовсталь, Война в Украине, Російська агресія
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