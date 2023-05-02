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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Командири Азову відмовилися, щоб до них приїжджали дружини: Тавр пояснив, чому

Азов, Денис Прокопенко

Командири полку Азов, які були інтерновані до Туреччини, відмовилися, щоб до них приїжджали дружини.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки командира бригади Азов, майор Богдан Кротевич із позивним Тавр.

Він зізнався, що не має зв’язку з Денисом Прокопенком (Редіс).

– Зв’язок був через Катерину Прокопенко (дружину Дениса Прокопенка – Ред.), іноді вони листуються. Командири відмовилися від того, щоб до них могли приїздити дружини. Хоч вони перебувають у трішки кращих умовах, але в полоні. Вони вважають несправедливим, що до них можуть приїжджати дружини, а до наших бійців, які перебувають у неволі в Росії, не можуть, – сказав Кротевич.

Богдан Кротевич впевнений, що участь командирів Азову у контрнаступі ЗСУ підвищила б ймовірність виконання бойових завдань на 50-60%.

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Джерело: ТСН

Азовсталь, Війна в Україні, Російська агресія
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