Не давали согласия: у Зеленского опровергли заявления Папы Римского о “мирных миссиях”

Украине ничего не известно о “миротворческой миссии” Ватикана, которая направлена на прекращение российской агрессии.

Об этом в комментарии CNN заявил анонимный чиновник, близкий к канцелярии президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, он опроверг заявления Папы Римского Франциска о том, что сейчас Ватикан участвует в некой “миссии”, направленной на урегулирование войны.

– Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения, – сказал он журналистам.

Напомним, что Папа Римский Франциск, возвращаясь с Венгрии, заявил, что Ватикан принимал участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

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