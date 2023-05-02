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Не давали згоди: у Зеленського спростували заяви Папа Римського про “мирні місії”

Папа римський Франциск
Фото: Getty Images

Україні нічого не відомо про “миротворчу місію” Ватикану, яка спрямована на припинення російської агресії.

Про це у коментарі CNN заявив анонімний чиновник, близький до канцелярії президента України Володимира Зеленського. Таким чином, він спростував заяви Папи Римського Франциска про те, що зараз Ватикан бере участь в якійсь “місії”, спрямованій на врегулювання війни.

– Президент Зеленський не давав згоди на такі обговорення від імені України. Якщо переговори і тривають, то без нашого відома і нашого благословення, – сказав він журналістам.

Нагадаємо, що 30 квітня Папа Римський Франциск, повертаючись з Угорщини, заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії , щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Війна в Україні, Ватикан, Папа Римський, Російська агресія
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