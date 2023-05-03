Российские оккупанты начали демонстративные рейдовые мероприятия на временно захваченной территории Херсонской области.

О содержании таких мер захватчиков 3 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным, которые есть в распоряжении украинской стороны, в населенные пункты в сопровождении представителей ФСБ прибывает колонна пустых автобусов.

ФСБшники, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: либо отказ от украинского паспорта в пользу российского, либо немедленное выдворение с конфискацией имущества.

Пугая местных возможной депортацией и отчуждением имущества, россияне стремятся ускорить процесс принудительной паспортизации населения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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