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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ФСБшники возять окупованою Херсонщиною порожні автобуси: чого домагаються росіяни

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські окупанти започаткували на тимчасово захопленій території Херсонської області демонстративні рейдові заходи.

Про зміст заходів загарбників 3 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними, які є в розпорядженні української сторони, до населених пунктів у супроводі представників ФСБ прибуває колона порожніх автобусів.

ФСБшники, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.

Лякаючи місцевих можливою депортацією та відчуженням майна, росіяни прагнуть пришвидшити процес примусової паспортизації населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Воєнні злочини, Херсонська область
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