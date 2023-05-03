ФСБшники возять окупованою Херсонщиною порожні автобуси: чого домагаються росіяни

Російські окупанти започаткували на тимчасово захопленій території Херсонської області демонстративні рейдові заходи.

Про зміст заходів загарбників 3 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними, які є в розпорядженні української сторони, до населених пунктів у супроводі представників ФСБ прибуває колона порожніх автобусів.

ФСБшники, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.

Лякаючи місцевих можливою депортацією та відчуженням майна, росіяни прагнуть пришвидшити процес примусової паспортизації населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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