Число жертв вчерашнего обстрела Херсона возросло до 23 – в больнице города умерли двое раненых.

В частности, этой ночью в реанимации скончался заведующий отделением одного из областных медицинских учреждений.

Среди 46 травмированных, пострадавших во время обстрела 3 мая, есть двое детей – шестилетний мальчик и 17-летняя девушка.

Напомним, что накануне россияне покрывали массированным огнем жилые кварталы Херсона 16 раз.

Всего оккупанты выпустили 82 снаряда.

Попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, два торговых заведения, завод и автохозяйство, территорию железнодорожного переезда.

Еще вчера вечером было известно о 21 погибшем и 48 раненом из-за массированного удара по Херсону.

4 мая в 12:00 в Херсоне всех погибших в результате российского террористического акта почтят минутой молчания.

В память об убитых государством-агрессором людях Херсонская областная военная администрация объявляет 4, 5 и 6 мая на днями траура.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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