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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Портрет среднестатистического оккупанта представили спецслужбы Украины

російські окупанти
Фото: Getty Images

Украинские спецслужбы создали портрет среднестатистического российского оккупанта, проанализировав его возраст,  регион проживания, образование, социальный статус и тому подобное.

Экспериментальное исследование представил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов во время брифинга 4 мая в Military Media Center.

— Понять подробнее, кто такой среднестатистический оккупант, каков его социальный портрет, его мотивы. Как он видит и воспринимает мир и реальность. И в конце концов, что им на самом деле движет, — сказал Юсов.

Он рассказал, что исследование провели в апреле 2023 года и в нем приняли участие и заполнили анкеты 400 респондентов.

Среди российских военнопленных равномерно представлены все возрастные категории, преимущественно это мужчины в возрасте от 26 до 50 лет.

Портрет среднестатистического оккупанта представили спецслужбы Украины

Скриншот: Военное телевидение Украины

Из исследования следует, что в боевых действиях против Украины участвуют представители почти всех регионов России, а также незаконно мобилизованные на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма и контрактники “народной милиции ЛНР”.

Оккупантов с высшим образованием только 10,9%. Больше всего опрошенных (57,7%) имеют среднее специальное образование. Также 19,2% закончили только среднюю школу, а 12,2% не получили даже среднего образования.

Портрет среднестатистического оккупанта представили спецслужбы Украины

Скриншот: Военное телевидение Украины

40% опрошенных отметили, что попали в плен добровольно, что свидетельствует о низком моральном духе врага.

Почти 90% опрошенных попали в армию России в 2022 году, 30% из них в промежутке между 1 января и 24 февраля 2022 года (в основном это незаконно мобилизованные жители ОРДЛО). 59% попали на службу после 24 февраля 2022 года.

Портрет среднестатистического оккупанта представили спецслужбы Украины

Скриншот: Военное телевидение Украины

80% российских военнопленных рассказали, что недовольны приказами своего руководства. Кроме того, более 50% утверждают, что в случае отступления командиры отойдут, а личный состав оставят.

Наиболее сильным фактором, который мотивировал их пойти на войну, 54,8% пленных россиян назвали “желание жизненной стабильности”, а 35,9% россиян мотивировали “возможностью продвинуться в жизни”.

В исследовании говорится, что для российской армии основным источником информации являются разговоры с сослуживцами и звонки домой. Эти источники информации пользуются наибольшим доверием, тогда как телевидению доверяют лишь 20% респондентов.

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Источник: Военное телевидение Украины

Армия России, Война в Украине, Разведка
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