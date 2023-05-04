Портрет середньостатистичного окупанта представили спецслужби України
Українські спецслужби створили портрет середньостатистичного російського окупанта, проаналізувавши його вік, регіон проживання, освіту, соціальних статус тощо.
Експериментальне дослідження представив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов під час брифінгу 4 травня у Military Media Center.
— Зрозуміти докладніше, хто такий середньостатистичний окупант, який його соціальний портрет, його мотиви. Як він бачить та сприймає світ й реальність. І врешті-решт, що їм насправді рухає, – сказав Юсов.
Він розповів, що дослідження провели у квітні 2023 року і у ньому взяли участь та заповнили анкети 400 респондентів.
Серед російських військовополонених рівномірно представлені всі вікові категорії, переважно це чоловіки віком від 26 до 50 років.
З дослідження випливає, що у бойових діях проти України беруть участь представники майже всіх регіонів Росії, а також незаконно мобілізовані на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО й Криму та контрактники “народної міліції ЛНР”.
Окупантів з вищою освітою лише 10,9%. Найбільше опитаних (57,7%) мають середню спеціальну освіту. Також 19,2% закінчили лише середню школу, а 12,2% не здобули навіть середньої освіти.
40% опитаних зазначили, що потрапили в полон добровільно, що свідчить про низький моральний дух ворога.
Майже 90% опитаних потрапили до армії Росії у 2022 році, 30% з них у проміжку між 1 січня та 24 лютого 2022 року (здебільшого це незаконно мобілізовані жителі ОРДЛО). 59% потрапили на службу після 24 лютого 2022 року.
80% російських військовополонених розповіли, що незадоволені наказами свого керівництва. Крім того, понад 50% стверджують, що у разі відступу командири відійдуть, а особовий склад залишать.
Найсильнішим чинником, який мотивував їх піти на війну, 54,8% полонених росіян назвали “бажання життєвої стабільності”, а 35,9% росіян мотивували “можливістю просунутися в житті”.
У дослідженні йдеться, що для російської армії основним джерелом інформації є розмови з товаришами по службі та дзвінки додому. Ці джерела інформації користуються найбільшою довірою, тоді як телебаченню довіряють лише 20% респондентів.
Джерело: Військове телебачення України