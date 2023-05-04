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В Киеве начали испытывать израильскую систему предупреждения о ракетной угрозе

В Киеве начали испытывать израильскую систему предупреждения о ракетной угрозе
Фото: Минобороны

На этой неделе в Киеве начали тестировать израильскую систему раннего предупреждения об угрозе ракетных ударов.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет The Jerusalem Post.

Указано, что украинцы обратились к Израилю с просьбой о системе предупреждения о ракетном ударе после начала полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году.

По словам посла, важную роль в обеспечении быстрого завершения этого проекта сыграл лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Корнийчук также добавил, что позже эта система может быть использована во всех крупных городах.

Система идентифицирует ракеты всех видов и прогнозирует, где они упадут, таким образом уменьшая территорию, на которой жители могут оказаться в опасности. Она также рассчитывает, сколько времени люди в опасных зонах имеют на то, чтобы найти укрытие.

— Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни, — подчеркнул посол.

Источник: The Jerusalem Post

Израиль, Война в Украине, Украина
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