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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Києві почали випробовувати ізраїльську систему попередження про ракетну загрозу

У Києві почали випробовувати ізраїльську систему попередження про ракетну загрозу
Фото: Міноборони

Цього тижня в Києві почали тестувати ізраїльську систему раннього попередження про загрозу ракетних ударів.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише The Jerusalem Post.

Зазначено, що українці звернулися до Ізраїлю з проханням про систему попередження про ракетний удар після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року.

За словами посла, важливу роль у забезпеченні швидкого завершення цього проєкту відіграв особисто прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Корнійчук також додав, що згодом ця система може бути використана в усіх великих містах.

Система ідентифікує ракети всіх видів і прогнозує, де вони впадуть, таким чином зменшуючи територію, на якій жителі можуть опинитися в небезпеці. Вона також розраховує, скільки часу люди в небезпечних зонах мають на те, щоб знайти укриття.

– Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя, – наголосив посол.

Джерело: The Jerusalem Post

Ізраїль, Війна в Україні, Україна
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