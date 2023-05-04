У Києві почали випробовувати ізраїльську систему попередження про ракетну загрозу
Цього тижня в Києві почали тестувати ізраїльську систему раннього попередження про загрозу ракетних ударів.
Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише The Jerusalem Post.
Зазначено, що українці звернулися до Ізраїлю з проханням про систему попередження про ракетний удар після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року.
За словами посла, важливу роль у забезпеченні швидкого завершення цього проєкту відіграв особисто прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Корнійчук також додав, що згодом ця система може бути використана в усіх великих містах.
Система ідентифікує ракети всіх видів і прогнозує, де вони впадуть, таким чином зменшуючи територію, на якій жителі можуть опинитися в небезпеці. Вона також розраховує, скільки часу люди в небезпечних зонах мають на те, щоб знайти укриття.
– Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя, – наголосив посол.
Джерело: The Jerusalem Post