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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ

Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала первого заместителя главы города Вознесенск Николаевской области, которого подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевщины.

По данным следствия, вице-мэр привлек к сделке своих подчиненных — должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также главу местного благотворительного фонда.

Как сообщает СБУ, фигуранты наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств во время публичных закупок оборонной продукции. По предварительным данным, они нанесли государству ущерб почти на 1 млн грн.

Во время обысков по местам работы, проживания и в авто фигурантов были обнаружены компьютерная техника, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий, а также более 1 млн в гривневом эквиваленте.

Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ
Фото: СБУ
Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ
Фото: СБУ
Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ
Фото: СБУ
Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ
Фото: СБУ
Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ
Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ
Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ
Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ

Вице-мэру и трем его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Следователи решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Задержан вице-мэр Вознесенска по подозрению хищения средств для обороны – СБУ

Источник: СБУ
затримання хабарника, Николаевская область, СБУ
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