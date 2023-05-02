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Юля Захарченко, редактор ленты

Из Украины в Иран пытались вывезти двигатели к военно-транспортным самолетам — СБУ

Из Украины в Иран пытались вывезти двигатели к военно-транспортным самолетам — СБУ
Фото: СБУ

С территории Украины пытались вывезти в Иран двигатели к военно-транспортным самолетам, которые подлежат государственному экспортному контролю. Служба безопасности Украины разоблачила двух предпринимателей в Днепре, которые хотели переправить в страну, которая передала России ударные дроны-камикадзе, два турбореактивных авиадвигателя Д-36 для продажи.

По данным СБУ, украинскую продукцию фигуранты планировали реализовать иностранцам за $400 тыс. Заказчики хотели использовать соответствующее высокотехнологичное оборудование на военно-транспортных самолетах АН-74.

Из Украины в Иран пытались вывезти двигатели к военно-транспортным самолетам — СБУ

Фото: СБУ

В СБУ отметили, что злоумышленники хотели вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов, поэтому вносили недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации. Однако сделку вовремя разоблачили и заблокировали.

По данным следствия, организаторами схемы являются два владельца днепровской компании, которая специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки.

Двигатели, которые они пытались незаконно вывезти за границу, ранее были похищены во время ликвидации одного из госпредприятий. Дельцы планировали сделать “косметический” ремонт агрегатов и изготовить на них поддельные документы для дальнейшей продажи.

Сейчас двигатели изъяли для проведения экспертиз. После этого будет рассмотрен вопрос для их передачи на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.

Начато досудебное расследование по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины).

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Источник: СБУ
Иран, Война в Украине, Літаки
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